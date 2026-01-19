РФ перекидає Ту-95МС на захід: можлива підготовка ударів

Стратегічний бомбардувальник Ту-95МС виконує пуск ракет.

Росія розпочала перебазування стратегічної авіації з далекого сходу до західних регіонів країни. Йдеться щонайменше про шість бомбардувальників Ту-95МС, повідомляють моніторингові канали, що відстежують активність ворожої авіації.



За наявною інформацією, літаки переміщують із ймовірною метою спорядження крилатими ракетами Х-101. Монітори фіксують як внутрішні перельоти в межах РФ, так і зміну аеродромів базування стратегічної авіації.



Зокрема, підтверджено переліт трьох Ту-95МС Повітряно-космічних сил РФ з аеродрому «Олєнья» в Мурманській області на авіабазу «Енгельс-2» у Саратовській області. Згодом стало відомо, що один борт здійснив посадку безпосередньо на «Енгельсі», ще два — на аеродромі «Дягілєво» в Рязані.



Крім того, два стратегічні бомбардувальники з далекого сходу приземлилися на авіабазі «Бєлая» в Іркутській області. За попередніми даними, ще один літак стратавіації наразі прямує у напрямку «Енгельса».

Раніше, 13 січня, «Новини Донбасу» повідомляли, що РФ готує новий масований ракетний удар по Україні. Тоді ж зазначалося, що окупанти вже понад два тижні не здійснювали масштабних атак дронами-камікадзе типу «Шахед».



Також нещодавно в мережі з’явилася інфографіка, яка демонструє інтенсивність застосування Росією оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер-М» та KN-23 по території України протягом 2025 року.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»