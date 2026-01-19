Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Чехія відмовилася продавати Україні винищувачі Л-159 для боротьби з дронами
19 січня 2026, 15:45

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш. Фото: Reuters Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага не продаватиме або передаватиме Україні легкі бойові літаки, які могли б використовуватися для перехоплення безпілотників. Про це повідомляє агентство Reuters.

За словами глави уряду, Чеська Республіка не має наміру постачати Києву дозвукові винищувачі Л-159, незважаючи на пропозиції, раніше озвучені президентом країни Петром Павелом. Бабіш наголосив, що такі літаки необхідні самій чеській армії, тому можливість їх передачі чи продажу Україні виключена.

Раніше, під час візиту до Києва 16 грудня, президент Павел заявив, що Чехія в стислий термін могла б надати кілька літаків. У наступні дні він також зазначив, що українська сторона висловила готовність придбати кілька винищувачів Л-159 для протидії безпілотникам.

Однак на пресконференції після засідання кабінету міністрів у понеділок Андрій Бабіш дав зрозуміти, що позиція уряду залишається незмінною.

За його словами, аналогічне рішення приймалося і раніше: попередній чеський уряд, який вважався проукраїнським, також відкинув варіант відправки винищувачів Л-159 в Україну.

Таким чином, незважаючи на обговорення на рівні президентів та інтерес з боку Києва, Прага не планує змінювати свою лінію та зберігає літаки Л-159 у розпорядженні власних збройних сил.

Раніше «Новини Донбасу» писали про зупинення закупівлі Україною додаткової партії дронів HX-2 німецької компанії Helsing.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

