Армія РФ вдарила по Слов`янську, є жертва та поранений

Росіяни атакували Слов`янськ. Фото: Вадим Лях

Російські окупанти вранці в понеділок, 19 січня, запустили по Слов'янську чотири авіаційні бомби (КАБ). Відомо, що одна людина загинула, є постраждалий. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



«Під час обстрілу, який стався близько 11:00, поранено чоловіка. Одна жінка загинула», — зазначив він.





За словами Ляха, пошкоджено щонайменше 23 приватні будинки, складські приміщення, автомобіль.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»