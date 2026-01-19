У Бєлгородській області РФ загинув мешканець під час обстрілу

У понеділок, 19 січня, дрон вдарив у приватний будинок у селі Відрадне Бєлгородської області. Загинув мешканець. Про це повідомив губернатор регіону В’ячеслав Гладков.



«У селі Відрадне внаслідок удару дрона за приватним домоволодінням мирний житель отримав тяжкі поранення. Бійці самооборони оперативно прибули на місце атаки та вивезли чоловіка на автомобілі голови адміністрації Малиновського сільського поселення», — зазначив він.



Як зазначається, потерпілий помер у автомобілі до приїзду до лікарні.



Раніше ми писали, що російську Бєлгородську область атакували дрони.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»