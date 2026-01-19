Без світла, води та тепла: фільтрувальні станції у Донецьку знеструмлені

На підконтрольній угрупованню «ДНР» території до масштабних перебоїв з електропостачанням додалися проблеми з водою та опаленням. За повідомленнями місцевих джерел, наразі повністю знеструмлено Волинцівську та Єнакіївську фільтрувальні станції.



Через відсутність електроенергії припинено подачу води у низці найближчих міст та сіл. Комунальні служби намагаються стабілізувати ситуацію, зокрема у Макіївці, де для запуску котелень задіяно частину водовозів.



На тлі перевантаження енергомереж окупаційні адміністрації звернулися до мешканців із закликом «заощаджувати електрику», щоб знизити навантаження та уникнути подальших відключень. При цьому терміни повного відновлення роботи систем життєзабезпечення не називаються.

Раніше «Новини Донбасу» писали про проблеми в окупованому Донецьку з електропостачанням та опаленням. У будинках температура не вища за 7 градусів.