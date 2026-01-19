Російська авіація скинула авіабомби на Харків: зруйновані будинки, загинула одна людина, ще 10 – поранені

Наслідки удару по Харкову. Фото: Харківська ОВА

19 січня російська авіація скинула три керовані авіабомби на Слобідський район Харкова. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.



Удар прийшовся по приватному сектору. Зруйновані приватні будинки.



Внаслідок атаки одна людина загинула. Ще одна людина, попередньо, вважається зниклою безвісти.



Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що загинула 65-річна жінка.



Вісім людей отримали поранення.



На місці удару продовжуються пошуково-рятувальні роботи.



Оновлено. Синєгубов розповів, що кількість постраждалих зросла до 10 людей.



Пошкоджені 30 приватних будинків та 10 багатоповерхівок.

Нагадаємо, що вранці 19 січня авіація РФ авіабомбами двічі вдарила по місту Слов'янськ на Донеччині, внаслідок чого одна людина загинула, ще дві – отримали поранення.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко