Проросійських черниць запідозрили у пропаганді в Швеції

Мати Євгенія, черниця, яка отримує підтримку від монастиря Святої Єлизавети, показує букву «Z», яка є російським символом підтримки війни. Джерело: Монастир Святої Єлизавети

У Швеції спалахнув резонансний скандал навколо монахинь з білоруського монастиря святої Єлизавети, яких церковні структури та медіа запідозрили в участі у проросійській пропагандистській діяльності. Про це повідомляє британське видання The Telegraph.



Представниці монастиря відвідували шведські парафії, де продавали вироби ручної роботи та збирали пожертви нібито на благодійні потреби. Зовні вони не викликали підозр: у традиційному вбранні, з хрестами на грудях, монахиням дозволяли розміщувати столики навіть у приміщеннях церков.

Черниця, яка отримує підтримку від монастиря Святої Єлизавети на окупованій Росією території України. Джерело: Монастир Святої Єлизавети/Telegram

Втім згодом Шведська церква виступила з офіційним застереженням, заявивши, що монастир має зв’язки з російською військовою розвідкою та відкрито підтримує повномасштабне вторгнення РФ в Україну. У церковній заяві наголошується, що твердження про «благодійний характер» збору коштів є неправдивими.



Ситуацію загострили оприлюднені фото, на яких монахині зображені на тимчасово окупованих територіях України з символікою «Z» та під час заходів, спрямованих на підтримку російських військових. Через це в низці європейських країн, зокрема у Великій Британії, їм раніше заборонили подібну діяльність.

Шпигунська діяльність черниць

У Шведській церкві зазначають, що цей випадок є частиною ширшої проблеми — використання релігійних структур Росією в умовах гібридної війни. За словами представників церкви, раніше фіксувалися спроби Російської православної церкви отримати доступ до об’єктів поблизу військової інфраструктури та аеропортів.

Аеропорт Стокгольм-Вестерос (VST) має одну з найдовших злітно-посадкових смуг у країні й активно використовувався під час пандемії Covid для швидкого транзиту.

У самому монастирі святої Єлизавети звинувачення заперечують, заявляючи, що займаються лише допомогою нужденним. Водночас шведські посадовці наголошують: подібні візити можуть використовуватися для просування кремлівського наративу про нібито підтримку Росії у країнах НАТО.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»