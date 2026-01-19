При штурмах Покровська зазнала відчутних втрат 76-та псковська десантно-штурмова дивізія – ЗСУ

Знищена російська техніка при штурмі Покровська. Фото: кадр із відео

З початку грудня 2025 року в результаті активних штурмів міста Покровськ на Донеччині оперативний резерв РФ – підрозділи 76-ї псковської десантно-штурмової дивізії – вже зазнав відчутних втрат. Про це повідомили у пресслужбі 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.



За словами військових, це змушує російську армію насичувати додаткові підрозділи для підтримки наступального потенціалу.



«За наявною інформацією, на напрямку Покровська Росія хоче здійснити поповнення втрат до кінця січня у кілька етапів. У Покровську Сили оборони України стримують противника, який малими групами намагається проникнути у північну частину міста вище залізниці та закріпитися. Через наші контрдії ворогу не вдається достатньо накопичити сили в районі промзони на північному заході міста. Таким чином ворог не здатний проводити відкриті прямі штурми села Гришине, що є однією з пріоритетних цілей у Покровській агломерації. Натомість противник продовжує діяти малими піхотними групами, намагаючись рухатися лісосмугами й наблизитися до Гришиного з півдня», – розповіли у корпусі.

Нагадаємо, що російські війська накопичують резерви для атак на Покровськ.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко