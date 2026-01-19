Війська Росії обстріляли Зелене на Донеччині: зруйнований будинок та виникла пожежа, є поранені

Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС

18 січня російські окупанти вдарили по селу Зелене Олександрівської громади. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Один приватний будинок зруйнований, ще десять – пошкоджені. Виникла пожежа у приватному будинку. Рятувальники загасили вогонь на площі 30 квадратних метрів.



Внаслідок обстрілу поранення отримали дві людини.

Нагадаємо, що 19 січня російська авіація скинула авіабомби на Харків, внаслідок чого зруйновані будинки, загинула одна людина і ще 10 – поранені.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко