Російська армія накопичує техніку для штурму «верхнього» Мирнограда – ДШВ

Ситуація у Мирнограді. Фото: карта DeepState

У Мирнограді Донецької області українські війська стримують російську армію у північній частині міста. Про це повідомили у пресслужбі 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.



За даними військових, за останній тиждень фіксується накопичення техніки окупантів у районі міста Новогродівка на південь від Мирнограда.



«Надалі противник планує задіяти ці сили та засоби для продовження штурмових дій, зокрема «верхнього» Мирнограда. Сили оборони України працюють над своєчасним виявленням та знищенням цієї техніки», – зазначили у корпусі.

Нагадаємо, що при штурмах міста Покровськ на Донеччині зазнала відчутних втрат 76-та псковська десантно-штурмова дивізія.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко