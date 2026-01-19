Російські війська намагаються взяти у напівкільце Лиман – ЗСУ

Ситуація у районі Лимана. Фото: карта DeepState

Російських окупантів багато з різних сторін від міста Лиман Донецької області. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив начальник управління комунікацій угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.



За його словами, ЗС РФ дуже активно намагаються брати Лиман у напівкільце.



«Їм це станом на цей час не вдається. Досить очевидний їхній намір. Звісно, там непросто. Це один з ключових напрямків взагалі російської агресії станом на сьогодні, тому вони дуже багато сил кидають саме на Лиманський напрямок», – сказав Трегубов.

Нагадаємо, що російська армія накопичує техніку для штурму «верхнього» Мирнограда Донецької області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко