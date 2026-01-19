Україна взяла в полон російського військового, який розстрілював полонених у Курській області – Зеленський

Доповідь першого заступника голови СБУ Олександра Поклада президенту України Володимиру Зеленському. Фото: ОПУ

19 січня президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь першого заступника голови СБУ Олександра Поклада. Про це повідомив сам Зеленський.



За його словами, Сили оборони України взяли в полон російського військового, який винен у розстрілі українських полонених у жовтні 2025 року у Курській області.



«Кожен російський вбивця має відповідати за скоєне. Так і буде», – заявив Зеленський.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко