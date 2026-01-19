Армія РФ з артилерії обстріляла Костянтинівку: поряд зі своїм будинком загинув чоловік

Вранці 19 січня російські війська зі ствольної артилерії обстріляли місто Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



Удар прийшовся по житловій забудові.



Внаслідок атаки поряд зі своїм будинком загинув чоловік.

Нагадаємо, що 18 січня війська Росії обстріляли село Зелене на Донеччині, внаслідок чого зруйнований будинок і виникла пожежа, поранення отримали дві людини.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко