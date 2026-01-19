Пушилін заявив, що без світла залишаються 650 тисяч людей в окупованій Донецькій області

Голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін. Фото: Пушилін у Телеграм

Кількість атак, що збільшилася, на ключові вузли електропостачання призвела до відключення електроенергії в окупованій Донецькій області. Про це стало відомо із заяви голови угруповання «ДНР» Дениса Пушиліна.



За його словами, перебої з подачею фіксуються у Донецьку, Макіївці, Харцизьку, Горлівці та інших населених пунктах.



«Станом на сьогоднішній ранок були знеструмлені 1,2 мільйона жителів регіону. Зараз поки що без електрики залишаються 650 тисяч людей. Знеструмлені 373 котельні, з них 36 працюють на генераторах», – сказав Пушилін.

Нагадаємо, що ввечері 18 січня безпілотники атакували окуповану Донеччину, внаслідок чого там почалися відключення світла.



Вранці місцеві жителі почали масово повідомляти про проблеми зі світлом та водою.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко