ЗСУ уразили склад безпілотників російської дивізії в окупованій Луганській області

Ілюстрація. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 19 січня Сили оборони України завдали удару по складу БПЛА підрозділу зі складу 144-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ в окупованому селі Новокраснянка Луганської області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Зафіксоване влучання в ціль.



«Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на ослаблення наступальних здібностей та зниження воєнно-економічного потенціалу противника з метою примусу Росії до припинення збройної агресії проти України», – зазначили у ГШ.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко