«Покровськ поглинає російська піхота, Мирноград нею "кишить"»: у DeepState розповіли про ситуацію у містах

Ситуація у районі Покровська та Мирнограда. Фото: карта DeepState

Російська армія продовжує просуватися у місті Покровськ Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



За словами аналітиків, в останньому оновленні карти збільшилася «червона зона» у північній частині Покровська.



«Противник продовжує затягувати все більше і більше своєї піхоти, яка поглинає місто, закріплюється та формує свої позиції по можливості зайнятої місцевості. Останнім часом збільшилася активізація росіян у напрямку Гришиного, де здійснюється часта фіксація навколо населеного пункту, а також бувають ураження по окупантах у самому селі. Противник розуміє важливість Гришиного, адже знає про логістику та роль цього села в ній, роботу пілотів звідти, а також про зв'язок з Покровськом та Мирноградом», – зазначили у проєкті.



У DeepState розповіли, що водночас Мирноград на Донеччині «кишить» російською піхотою, де можна натрапити на засідку чи раптовий вогневий контакт у будь-якій точці міста.



«На жаль, за попередньою інформацією, доступ до Мирнограда по суті обмежений і туди практично неможливо ні зайти, ні вийти, а здійснити такі маневри є реальною «лотереєю». Битва за міста продовжується. Наразі Сили оборони України намагаються виснажити ресурс ворога, працюючи насамперед по ньому дронами. Однак сил у росіян ще достатньо», – додали там.

Нагадаємо, що при штурмах Покровська зазнала відчутних втрат 76-та псковська десантно-штурмова дивізія.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко