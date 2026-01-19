«Прошу хліба»: у Костянтинівці український пілот дрона допоміг літній жінці, яка залишила на снігу напис з проханням про їжу

Напис з проханням про допомогу у Костянтинівці. Фото: кадр із відео

У місті Костянтинівка Донецької області 19-річний пілот дрона підрозділу безпілотних авіаційних систем «Фенікс» ДПСУ побачив напис: «Прошу хліба». Про це повідомили у підрозділі.



Цей напис зробила місцева жителька – жінка похилого віку. Пілот бачив, як вона виводила його на снігу.



«Вона писала не у бік Російської Федерації, а саме у наш бік, саме у нас просила. І я скинув їй хліб та печиво», – розповів пілот підрозділу Максим з позивним «Малюком».



У відповідь жінка написала: «Дякую».

Нагадаємо, що 19 січня армія РФ з артилерії обстріляла Костянтинівку, внаслідок чого поряд зі своїм будинком загинув чоловік.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко