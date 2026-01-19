Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
«Прошу хліба»: у Костянтинівці український пілот дрона допоміг літній жінці, яка залишила на снігу напис з проханням про їжу
19 січня 2026, 23:12

«Прошу хліба»: у Костянтинівці український пілот дрона допоміг літній жінці, яка залишила на снігу напис з проханням про їжу

Напис з проханням про допомогу у Костянтинівці. Фото: кадр із відео Напис з проханням про допомогу у Костянтинівці. Фото: кадр із відео

У місті Костянтинівка Донецької області 19-річний пілот дрона підрозділу безпілотних авіаційних систем «Фенікс» ДПСУ побачив напис: «Прошу хліба». Про це повідомили у підрозділі.

Цей напис зробила місцева жителька – жінка похилого віку. Пілот бачив, як вона виводила його на снігу.

«Вона писала не у бік Російської Федерації, а саме у наш бік, саме у нас просила. І я скинув їй хліб та печиво», – розповів пілот підрозділу Максим з позивним «Малюком».

У відповідь жінка написала: «Дякую».

Нагадаємо, що 19 січня армія РФ з артилерії обстріляла Костянтинівку, внаслідок чого поряд зі своїм будинком загинув чоловік.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

ТЕГИ

Місця
Костянтинівка
Організації
ДПСУ
Інше
Війна дрон Їжа
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
14:14
Морпіхи ЗСУ вразили диспетчерську аеродрому у Джанкої
14:02
Черги, фільтрація та повістки: чому виїзд із окупованого Донбасу до Росії залишається небезпечним
21:42
Пушилін заявив, що без світла залишаються 650 тисяч людей в окупованій Донецькій області
16:40
Без світла, води та тепла: фільтрувальні станції у Донецьку знеструмлені
11:59
У Донецьку проблеми з електропостачанням та опаленням: у будинках температура не більше +7
10:20
Окуповані Луганськ та Запорізька область залишаються без електропостачання
09:16
Черешня, «бєсхоз» та заступництво Балицького: як колаборанти в Мелітополі намагалися забрати бізнес громадянина Китаю
20:20
Донецьк атакують дрони, частину районів вже знеструмлено
15:17
На окупованій частині Запорізької області залишилися без світла 213 тисяч абонентів
09:20
Окупанти засудили до ув'язнення 19-річного мешканця Запорізької області
15:35
Сили оборони вразили ППО та склад дронів РФ у Криму та Донецькій області
15:00
Блекаут і проблеми з опаленням: у Маріуполі уражено підстанцію
11:55
В окупованому Донецьку перевіряють гаражі для потреб армії РФ
10:10
Кремль передає ресурси Маріуполя під контроль «Ахмата»
00:47
У ряді окупованих міст зникло світло після атаки дронів
17:02
В окупованих Донецьку та Макіївці скасували водохресні купання
16:50
Сили оборони вразили склад боєприпасів росіян на окупованій Запорізькій області
16:26
В окупованому Харцизьку батьки скаржаться на хаос у школі №24
14:14
У тимчасово окупованій Донецькій області масово скорочують енергетиків
15:28
Російські військові відстрілюють безпритульних тварин в окупованих Сіверськодонецьку та Рубіжному – ОВА
усі новини
15:25
Запорізька область стала транзитним коридором для «шахедів» — Іван Федоров
14:27
Чорнобильська АЕС залишилася без зовнішнього енергопостачання
14:20
Азербайджан відправив в Україну гуманітарну допомогу з електрообладнанням на 1 мільйон доларів
14:14
Морпіхи ЗСУ вразили диспетчерську аеродрому у Джанкої
14:02
Черги, фільтрація та повістки: чому виїзд із окупованого Донбасу до Росії залишається небезпечним
13:46
Війська РФ скинули авіабомби на Дружківку, є постраждалі
13:33
Танкісти ЗСУ показали гнучкий антидроновий захист Т-64БВ
13:10
Нацполіція проводить обшуки у Дніпропетровській, Запорізькій та Львівській областях у справі про розкрадання бюджетних коштів
13:03
Українська армія контролює Свято-Покровське під Сіверськом: війська РФ кинули додаткові резерви для його захоплення – ЗСУ
13:00
Після приходу Трампа РФ збільшила удари в 3–4 рази
12:30
Естонія показала найдешевшу ракету для перехоплення «Шахедів»
12:00
РФ вперше застосувала ракети-мішені РМ-48У по Україні
11:55
Армія РФ окупувала село Рибне під Гуляйполем і просунулась поблизу Родинського
11:41
Окупанти вдарили по Києву: 173 тисяч сімей залишаються без світла
11:18
Під час обстрілу Костянтинівки поранено мирного жителя
11:11
Потік контрактників з Москви за рік скоротився майже на 25%
11:07
Бєлгородську область РФ атакували дрони, є поранений
11:01
Донецька область пережила 22 обстріли за добу: основні удари припали на Слов'янськ та Костянтинівку
10:45
РФ атакувала Україну ракетами та дронами. ППО збила понад 300 цілей
10:33
В окупованому Маріуполі не працюють котельні через перебої зі світлом
усі новини
ВІДЕО
Гуманітарний вантаж для України. Фото: Report.az Азербайджан відправив в Україну гуманітарну допомогу з електрообладнанням на 1 мільйон доларів
20 січня, 14:20
Морпіхи ЗСУ вразили диспетчерську аеродрому у Джанкої Морпіхи ЗСУ вразили диспетчерську аеродрому у Джанкої
20 січня, 14:14
Черги, фільтрація та повістки: чому виїзд із окупованого Донбасу до Росії залишається небезпечним Черги, фільтрація та повістки: чому виїзд із окупованого Донбасу до Росії залишається небезпечним
20 січня, 14:02
Танк ЗСУ Т-64БВ. Танкісти ЗСУ показали гнучкий антидроновий захист Т-64БВ
20 січня, 13:33
Ракета-перехоплювач Mark I. Естонія показала найдешевшу ракету для перехоплення «Шахедів»
20 січня, 12:30
Напис з проханням про допомогу у Костянтинівці. Фото: кадр із відео «Прошу хліба»: у Костянтинівці український пілот дрона допоміг літній жінці, яка залишила на снігу напис з проханням про їжу
19 січня, 23:12
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір