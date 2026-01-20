Масований обстріл Києва: тисячі будинків без тепла

Фото: Нацполіція України

Поліція фіксує наслідки чергового удару по Києву. Станом на 8:00 відомо про одну постраждалу.

У ніч на 20 січня противник знову завдав по столиці комбінованого масованого обстрілу. Основний удар припав на Лівий берег Києва.



У Дніпровському районі вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерхівку. Травми отримала 59-річна місцева мешканка. Крім того, внаслідок падіння уламків постраждали близько двох десятків припаркованих автомобілів.



У Дарницькому районі вибухами вибило вікна та пошкоджено паркан приватного будинку. У Деснянському районі уламки безпілотника впали на територію цвинтаря. В обох випадках обійшлося без потерпілих.



За словами мера Києва Віталія Кличка, після сьогоднішньої атаки без теплопостачання залишилося 5 635 багатоповерхових будинків. Майже 80 відсотків із них — це будинки, в які тепло вдалося повернути після пошкоджень, отриманих 9 січня.

Ще напередодні ввечері майже з шести тисяч будинків лише 16 залишалися без опалення через колишні удари по критичній інфраструктурі. Через сьогоднішню атаку Лівий берег столиці також тимчасово залишається без водопостачання.



Як повідомляє мер столиці, комунальні служби та енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити подачу тепла, води та електроенергії до будинків киян.

Раніше «Новини Донбасу» писали, що Росія продовжує цілеспрямовану кампанію ударів по енергетичній інфраструктурі України, прагнучи фрагментувати єдину енергомережу країни та створити ізольовані енергетичні «острови».

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»