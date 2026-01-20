Донецька ОВА повідомила про жертви у Слов'янську та Костянтинівці

За 19 січня російські війська вбили двох мирних жителів Донецької області — жертви зафіксовано у Слов'янську та Костянтинівці. Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації.



Ще п'ятеро людей за минулу добу отримали поранення. По одному потерпілому — у Слов'янську, Миколаївці, Тихонівці та селищі Донецьке.

За даними Донецької ОВА, з початку повномасштабного вторгнення РФ в області загинуло 3979 цивільних, ще 8797 людей було поранено.



Загальна статистика жертв наводиться без урахування тимчасово окупованих Маріуполя та Волновахи.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли про те, що армія РФ з артилерії обстріляла Костянтинівку: поряд зі своїм будинком загинув чоловік.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»