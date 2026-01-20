Чотири ракети та дві авіабомби: ворог атакував Салтівський та Слобідський райони Харкова

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Харківська ОВА

Минулої доби під ворожими ударами опинилися Харків і ще шість населених пунктів Харківської області. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.



Внаслідок обстрілів загинула одна мирна мешканка, ще 13 людей отримали поранення. У Харкові загинула 69-річна жінка. Поранення отримали жінки віком 46, 69, 45, 68, 73, 56, 79 та 50 років, а також чоловіки 36, 53, 49 та 79 років. У селі Оскол постраждав 55-річний чоловік.



За словами голови ОВА, противник завдав по Харкову ударів чотирма ракетами та двома керованими авіабомбами (КАБ), атакувавши Салтівський та Слобідський райони міста. Загалом по території області ворог застосовував різні види озброєння: чотири ракети, дві КАБ, три FPV-дрони, два БпЛА типу «Гєрань-2», чотири дрони типу «Молнія», а також ще три безпілотники, тип яких встановлюється.



Внаслідок атак пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Харкові зруйновано приватний будинок, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, 35 приватних будинків, вісім автомобілів, а також вибито скління у десяти багатоповерхівках.

У Куп'янському районі пошкоджено автомобіль у селі Сподобівка та житловий будинок у селі Грушівка. В Ізюмському районі пошкоджено автомобіль у селі Оскол.



У Богодухівському районі постраждала складська будівля фермерського господарства у селищі Золочів, а також будинок та господарська споруда у селі Івашки. У Харківському районі, у місті Мерефа, пошкоджено п'ять магазинів, кафе, двоповерхову житлову будівлю та вантажний автомобіль.



Зазначається, що за минулу добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 51 особу. Усього з початку його роботи там зареєстровано 16 856 евакуйованих.



Окрім того, за добу на фронті зафіксовано 165 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Стариця, Приліпки, Вовчанські Хутори, Круглий, Нестерний, Дігтярний, а також у напрямку Ізбицького.



На Куп'янському напрямку відбулися три атаки окупантів — українські захисники відбили штурмові дії в районі Степової Новоселівки та у бік населеного пункту Голубівка.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»