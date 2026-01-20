Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
ФСБ застрелила росіянина, який чинив збройний опір
20 січня 2026, 09:48

ФСБ застрелила росіянина, який чинив збройний опір

ФСБ застрелила росіянина, який чинив збройний опір

У Ставропольському краї силовики заявили про ліквідацію місцевого жителя, якого підозрювали в підготовці атак проти російських військовослужбовців. Про це повідомило державне пропагандистське агентство ТАСС.

За офіційною версією ФСБ, чоловік нібито чинив збройний опір під час спроби його затримання, після чого був «нейтралізований у відповідь на застосування сили».

Як стверджують російські спецслужби, підозрюваний нібито діяв за «завданням українських спецслужб». Повідомляється, що він обладнав схованку з вибуховим пристроєм, який пізніше використовувала затримана раніше жінка.

За даними ФСБ, вона планувала встановити вибухівку на автомобіль, припаркований біля однієї з військових частин Міністерства оборони РФ. Офіційні органи не уточнюють, коли саме була затримана ймовірна спільниця і про який тип вибухового пристрою йдеться. Незалежних підтверджень викладеної версії подій на цей момент немає.

