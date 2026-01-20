Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Майже добу під тривогою: близько 800 ударів по Запорізькому району за день
20 січня 2026, 10:22

Майже добу під тривогою: близько 800 ударів по Запорізькому району за день

Фото: Запорізька ОВА

У Запоріжжі внаслідок нічної ворожої атаки без електропостачання залишилося 197 споживачів. Як повідомляє місцева адміністрація, ушкодження отримали чотири будинки у двох районах міста.

У Шевченківському районі постраждали три приватні будинки: вибито вікна, пошкоджено покрівлі. У Космічному районі зафіксовано ушкодження одного багатоквартирного будинку. Для ліквідації наслідків обстрілу залучено фахівців комунальних служб.

Запорізька область майже добу перебуває під безперервною повітряною тривогою. Внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район поранення отримали троє людей.

За минулу добу окупаційні війська завдали 789 ударів по 39 населених пунктах Запорізької області. Зафіксовано 16 авіаційних ударів по Комишувасі, Різдвяному, Барвінівці, Зеленій Діброві, Терсянці, Запасному, Зарічному, Новому Полю, Самійлівці, Залізничному, Верхній Терсі, Тернуватому, Чарівному, Воздвижівці та Цвітковому.

Ще 473 удари були завдані безпілотниками різних модифікацій, переважно FPV. Під атаками опинилися Запоріжжя, Кушугум, Вільнянськ, Розумівка, Канцерівка, Новосолоне, Червонодніпровка, Степногірськ, Приморське, Степове, Лук'янівське, Гуляйполе, Оріхів, Новоандріївка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Білогір'я, Добропілля, Солодке.

Крім того, противник здійснив п'ять обстрілів із РСЗВ по територіях Таврійського, Гуляйполя, Залізничного, Чарівного та Нового Запоріжжя. Ще 295 артилерійських ударів припали по Червонодніпровці, Степногірську, Приморському, Степовому, Лук'янівському, Гуляйполю, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Святопетрівці, Зеленому, Варварівці, Добропіллю та Солом'янську.

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли про масований удар по Харкову та області, внаслідок якого є жертви серед мирного населення.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

