В окупованому Маріуполі не працюють котельні через перебої зі світлом

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області відключаються котельні, мешканці скаржаться на перебої з електрикою. Зокрема, світла немає у Лівобережному та Кальміуському районах. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.



Як зазначається, відключається котельня «Смарагдова», а на гарячій лінії ніхто не відповідає.



«Ще до того, як у місто прийшли сильні морози, вона (котельня - ред.) постійно по 5-10 разів відключалася в день і доводилося робити заявки за номерами 113 і 512. У квартирах холодно, ми боїмося, щоб не замерзли труби на вулиці і їх не порвало від такого сильного морозу.



Вже друга доба перебуває без опалення будинку по вулицях Чорноморській, 15, 13 та Морським Десантникам, 13.



Крім того, в частині міста відсутня електроенергія та низька напруга у квартирах.



Раніше ми писали, що понад 213 тисяч абонентів на окупованій РФ частині Запорізької області залишилися без світла.