РФ атакувала Україну ракетами та дронами. ППО збила понад 300 цілей

ППО збила 342 цілі. Фото: Вікіпедія

Російські окупанти в ніч проти 20 січня запустили протикорабельну ракету «Циркон», 18 балістичних ракет Іскандер-М/С-300, 15 крилатих ракет, а також 339 БПЛА, близько 250 з них — шахеди. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



Основний напрямок удару — Київська область.



Станом на 10:00 протиповітряна оборона збила 342 цілі: 14 балістичних ракет Іскандер-М/С-300, 13 крилатих ракет Х-101 та 315 БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.





Крім того, зафіксовано попадання 5 ракет та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях.



Раніше ми писали, що ввечері 19 січня і в ніч на 20 січня російські війська здійснили комбіновану атаку по кількох регіонах України, застосувавши ударні безпілотники та ракети різних типів.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»