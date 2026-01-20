Потік контрактників з Москви за рік скоротився майже на 25%

Дрон ЗСУ виявив російського окупанта під спаленою технікою РФ.

Потік москвичів, які вирушають на війну за контрактом, за рік помітно скоротився. У 2025 році через столицю РФ на фронт було направлено 24 469 осіб — майже на чверть менше, ніж роком раніше. Про це повідомляє видання «Верстка» з посиланням на джерела в мерії Москви.



Згідно з представленими даними, найбільш різкий спад припав на кінець року. У грудні 2025 року контракти на військову службу в Москві підписали лише 879 осіб — це мінімальний показник за весь час роботи пункту відбору контрактників у столиці.



Джерела видання відзначають, що ситуація погіршувалася протягом усього року, попри спроби влади стимулювати набір. Так, у липні 2024 року мер Москви Сергій Собянін ввів збільшену одноразову виплату в розмірі 1,9 млн рублів, що тимчасово підвищило інтерес до контрактної служби. Однак ефект виявився короткостроковим.

Інфографіка контрактників, які вирушають на війну.

Інфографіка також показує сплеск набору в серпні 2024 року — на тлі бойових дій у Курській області — після чого показники знову пішли вниз. У 2025 році навіть резонансні політичні події, включаючи контакти та зустріч Володимира Путіна з Дональдом Трампом, не привели до стійкого зростання числа охочих йти на контракт.



Один зі співрозмовників «Верстки» оцінив ситуацію як «потужне негативне зростання», додавши, що останніми місяцями до пунктів відбору приходять переважно випадкові та соціально незахищені кандидати.



Дані ґрунтуються на статистиці московської влади, порталі mos.ru, а також інформації, зібраній журналістами «Верстки». Раніше у Генштабі ЗСУ заявили, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1130 осіб.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»