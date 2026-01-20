Донецька область пережила 22 обстріли за добу: основні удари припали на Слов'янськ та Костянтинівку

Фото: Донецька ОВА

Оперативну обстановку на Донеччині станом на ранок 20 січня оприлюднив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



У Покровському районі зафіксовано значні руйнування у населених пунктах Шахівської громади. У селах Золотий Колодязь та Затишок пошкоджено по чотири житлові будинки, у Веселому — три. У Кучеревому Яру та Торецькому постраждали по два будинки.



У Краматорському районі обстріли призвели до жертв серед мирного населення. У Миколаївці поранено одну людину, пошкоджено 16 приватних будинків. У селищі Донецьке також поранено мирного жителя, постраждали дві багатоповерхівки.



У Тихонівці поранено одну людину, пошкоджено два приватні будинки. У Слов'янську внаслідок удару загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. Зруйновано 24 приватні будинки, складське приміщення та автомобіль.

У селі Петрівка Перша Олександрівської громади пошкоджено автомобіль. У Костянтинівці загинула людина, зафіксовано пошкодження об'єктів інфраструктури.



У Бахмутському районі під вогнем опинилося село Свято-Покровське Сіверської громади, де пошкоджено житловий будинок.



Всього минулої доби російські війська 22 рази обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуйовано 149 осіб, серед них — 23 дитини.

