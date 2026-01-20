Бєлгородську область РФ атакували дрони, є поранений

У вівторок, 20 січня, у російському селі Головчино Грайворонського округу Бєлгородської області стався обстріл. Одна людина постраждала. Про це повідомив губернатор регіону В’ячеслав Гладков.



За його словами, безпілотник вдарив легковим автомобілем. Чоловіка з осколковим пораненням плеча медики госпіталізували.



Крім того, автомобіль знищено вогнем.



Раніше ми писали, що 19 січня дрон вдарив у приватний будинок у селі Відрадне Бєлгородської області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»