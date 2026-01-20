Під час обстрілу Костянтинівки поранено мирного жителя

Російська армія у вівторок, 20 січня, знову завдала удару по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок удару постраждав мирний житель. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



За його словами, росіяни продовжують атакувати Костянтинівську громаду.



Як зазначається, було завдано удару за допомогою ствольної артилерії по житловій забудові.



«Є постраждалий: поблизу власного будинку одна цивільна особа отримала поранення. Пошкодження житлового будинку не зафіксовано», — зазначив Горбунов.



Раніше ми писали, що за 19 січня російські війська вбили двох мирних жителів Донецької області – жертви зафіксовані у Слов'янську та Костянтинівці.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, яка випускає редакторка «Новин Донбасу»