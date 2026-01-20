Окупанти вдарили по Києву: 173 тисяч сімей залишаються без світла

У Києві без світла залишилося понад 335 тисяч абонентів

Окупаційні війська РФ вночі 20 січня знову атакували енергооб'єкти Києва. Вранці без електропостачання було понад 335 тисяч споживачів. Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.



Як зазначається, станом на 10:10 світло відновили у 162 тисячах будинків, ще 173 тисячі абонентів тимчасово без електрики.



«Працюємо безперервно, щоб загоєти критичну інфраструктуру та повернути світло до будинків киян», — заявили у відомстві.



У столиці продовжуються екстрені відключення світла, графіки не діють.



Раніше ми писали, що в ніч проти 20 січня противник знову завдав по столиці комбінованого масованого обстрілу, основний удар припав по Лівому березі Києва.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»