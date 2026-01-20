Армія РФ окупувала село Рибне під Гуляйполем і просунулась поблизу Родинського

OSINT-проєкт DeepState оновив інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши зміни на кількох ділянках фронту.
За даними аналітиків, російські війська повністю окупували село Рибне у Гуляйпільському районі Запорізької області.
Крім того, на Запорізькому напрямку відзначено просування підрозділів армії РФ у районі населеного пункту Солодке.
Зміни зафіксовані на Донеччині: окупанти просунулися поблизу Родинського та Покровська, що відображено в останньому оновленні мапи.
Скріншот: DeepState
«Мапу оновлено. Ворог окупував Рибне, а також просунувся поблизу Солодкого, Родинського та Покровська», — повідомили аналітики проєкту DeepState, коментуючи оновлені дані.
Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»