РФ вперше застосувала ракети-мішені РМ-48У по Україні

Сьогодні вночі вперше зафіксовано застосування РФ ракет-мішеней РМ-48У для ударів по наземних об’єктах в Україні. Про це повідомив автор військового Telegram-каналу «Полковник ГШ».
РМ-48У створені на базі зенітних керованих ракет 5В55/48Н6ДМ комплексів С-300ПМ і С-400 та спочатку призначені для тренувань розрахунків зенітних ракетних систем.
За своєю суттю ракети-мішені — це списані зенітні ракети з вичерпаним ресурсом експлуатації. Використання їх проти наземних цілей фактично надає зенітним комплексам С-300ПМ/С-400 сумнівні можливості оперативно-тактичного ударного комплексу.
Раніше, 1 грудня 2025 року, Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило наявність таких ракет у запасах: понад 400 одиниць ударних ракет РМ-48У для ЗРС типу С-300ПМ/С-400.
Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 20 січня запустили протикорабельну ракету «Циркон», 18 балістичних ракет «Іскандер-М»/С-300, 15 крилатих ракет, а також 339 БПЛА.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
