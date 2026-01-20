РФ вперше застосувала ракети-мішені РМ-48У по Україні

Фрагменти збитої ракети-мішені балістичної ракети РМ-48У. Для застосування по наземних цілях РМ-48У оснащується бойовою частиною.

Сьогодні вночі вперше зафіксовано застосування РФ ракет-мішеней РМ-48У для ударів по наземних об’єктах в Україні. Про це повідомив автор військового Telegram-каналу «Полковник ГШ».



РМ-48У створені на базі зенітних керованих ракет 5В55/48Н6ДМ комплексів С-300ПМ і С-400 та спочатку призначені для тренувань розрахунків зенітних ракетних систем.



За своєю суттю ракети-мішені — це списані зенітні ракети з вичерпаним ресурсом експлуатації. Використання їх проти наземних цілей фактично надає зенітним комплексам С-300ПМ/С-400 сумнівні можливості оперативно-тактичного ударного комплексу.

Раніше, 1 грудня 2025 року, Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило наявність таких ракет у запасах: понад 400 одиниць ударних ракет РМ-48У для ЗРС типу С-300ПМ/С-400.



Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 20 січня запустили протикорабельну ракету «Циркон», 18 балістичних ракет «Іскандер-М»/С-300, 15 крилатих ракет, а також 339 БПЛА.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»