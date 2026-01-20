Естонія показала найдешевшу ракету для перехоплення «Шахедів»

Ракета-перехоплювач Mark I.

Естонська оборонна компанія Frankenburg Technologies оприлюднила відео випробувань ракети-перехоплювача Mark I, під час яких було знищено повітряну ціль, що імітує дрон типу «Шахед». Відео демонструє повний цикл роботи системи — від виявлення до ураження цілі в повітрі.

Збиття БПЛА ракетою-перехоплювачем Mark I.

На кадрах зафіксовано запуск рухомої безпілотної платформи з фіксованим крилом класу III, яка рухалася зі швидкістю близько 200 км/год. Після цього ціль була виявлена та взята на супровід зовнішнім сенсором і системою командування та управління.



Перехоплення здійснювалося шляхом пуску ракети Mark I зі штативної пускової установки. На фінальній ділянці польоту ракета здійснила наведення на ціль на високій дозвуковій швидкості — понад 1000 км/год — з подальшою ініціацією бойової частини за принципом наближення. Ураження відбулося без прямого контакту, а уламки цілі контрольовано зійшли на землю для забезпечення безпеки полігону.

Frankenburg Mark I missile в short-range air-defence engagement на Shahed-type target



Video shows Mark I missile в live-fire test, демонструючи:

- Launch of a moving fixed-wing Class III target drone (200 km/h)

- Target detection and tracking by an external… pic.twitter.com/64cbzQ6jtw — Frankenburg Technologies (@FrankenburgTech) January 19, 2026

Ракета Mark I оснащена твердопаливним двигуном і призначена для перехоплення повітряних цілей на коротких дистанціях — до 2 км. Система орієнтована на боротьбу як із повільними низьколітаючими дронами з гвинтовими двигунами (150–200 км/год), так і зі швидшими реактивними цілями, що рухаються зі швидкістю до 600 км/год.



У Frankenburg Technologies зазначають, що Mark I є найменшою та найдешевшою керованою ракетою у світі. Вона виготовляється з комерційно доступних компонентів і спроєктована для локалізованого масового виробництва без залежності від глобальних ланцюгів постачання.



У грудні 2024 року директор компанії Кусті Салм повідомляв, що випробування ракети планується проводити в Україні у 2025 році. Тоді ж компанія заявляла про наміри наростити виробництво з кількох десятків до понад 100 ракет на тиждень.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»