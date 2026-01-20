Після приходу Трампа РФ збільшила удари в 3–4 рази

Міжнародні аналітичні центри зафіксували різку зміну динаміки війни після політичних змін у Сполучених Штатах. Одразу дві інфографіки — щодо фінансової допомоги Україні та інтенсивності російських атак — вказують на взаємопов’язані процеси, повідомляють «Новини Донбасу».
За даними Kiel Institute, упродовж 2022–2024 років США надавали Україні допомогу нерівномірно, великими пакетами. Пік фінансування припав на кінець 2024 року — понад 25 млрд євро за один період, після чого на початку 2025 року американські транші скоротилися майже до нульових показників.
Водночас Європейський Союз у 2025 році зберіг стабільну підтримку на рівні 15–20 млрд євро щоквартально, фактично взявши на себе роль головного фінансового донора.
Графік обсягу фінансової допомоги Україні з боку ЄС і США.
Паралельно з цим, згідно з даними BBC та CSIS, Росія різко наростила кількість ракетних і дронових атак. Якщо у 2023 році РФ здійснювала в середньому 300–600 запусків на місяць, то впродовж 2024 року цей показник зріс до 800–1 200.
Після обрання Дональда Трампа та його вступу на посаду у 2025 році ситуація різко загострилася:
у січні 2025 року — близько 2 000 запусків,
навесні — понад 4 000,
у пікові місяці — до 6 000 ракет і дронів на місяць.
Таким чином, інтенсивність атак зросла у 3–4 рази порівняно з попереднім роком. Аналітики пов’язують це зі спробою Кремля скористатися політичною паузою та невизначеністю у зовнішній політиці США.
Збільшення кількості російських ударів по Україні після вступу Трампа на посаду.
Експерти наголошують: поєднання зниження активності Вашингтона та різкого зростання обстрілів створює додаткові ризики не лише для України, а й для всієї системи європейської безпеки.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
