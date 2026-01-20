Після приходу Трампа РФ збільшила удари в 3–4 рази

Наслідки обстрілів РФ. Фото: ДСНС Запоріжжя.

Міжнародні аналітичні центри зафіксували різку зміну динаміки війни після політичних змін у Сполучених Штатах. Одразу дві інфографіки — щодо фінансової допомоги Україні та інтенсивності російських атак — вказують на взаємопов’язані процеси, повідомляють «Новини Донбасу».



За даними Kiel Institute, упродовж 2022–2024 років США надавали Україні допомогу нерівномірно, великими пакетами. Пік фінансування припав на кінець 2024 року — понад 25 млрд євро за один період, після чого на початку 2025 року американські транші скоротилися майже до нульових показників.



Водночас Європейський Союз у 2025 році зберіг стабільну підтримку на рівні 15–20 млрд євро щоквартально, фактично взявши на себе роль головного фінансового донора.

Графік обсягу фінансової допомоги Україні з боку ЄС і США.

Паралельно з цим, згідно з даними BBC та CSIS, Росія різко наростила кількість ракетних і дронових атак. Якщо у 2023 році РФ здійснювала в середньому 300–600 запусків на місяць, то впродовж 2024 року цей показник зріс до 800–1 200.



Після обрання Дональда Трампа та його вступу на посаду у 2025 році ситуація різко загострилася:

у січні 2025 року — близько 2 000 запусків ,

навесні — понад 4 000 ,

у пікові місяці — до 6 000 ракет і дронів на місяць.

Таким чином, інтенсивність атак зросла у 3–4 рази порівняно з попереднім роком. Аналітики пов’язують це зі спробою Кремля скористатися політичною паузою та невизначеністю у зовнішній політиці США.

Збільшення кількості російських ударів по Україні після вступу Трампа на посаду.

Експерти наголошують: поєднання зниження активності Вашингтона та різкого зростання обстрілів створює додаткові ризики не лише для України, а й для всієї системи європейської безпеки.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»