Нацполіція проводить обшуки у Дніпропетровській, Запорізькій та Львівській областях у справі про розкрадання бюджетних коштів

Фото: Національна поліція України

Національна поліція України проводить масштабні слідчі дії одразу у трьох областях країни в рамках розслідування розкрадання державних коштів.



Йдеться про можливі зловживання під час збирання, вивезення та поховання твердих побутових відходів.

Як повідомили у Нацполіції, у рамках кримінального провадження, за погодженням з прокуратурою та на підставі судових рішень, правоохоронці проводять серію обшуків на території Дніпропетровської, Запорізької та Львівської областей.



Обшуки відбуваються на полігонах твердих побутових відходів, в офісних приміщеннях, за адресами реєстрації та фактичного проживання фігурантів справи, а також у транспортних засобах, які вони використовують.

Фото: Національна поліція України



З метою вилучення документації один із обшуків проводиться на комунальному підприємстві у приміщенні Дніпровської міської ради.



У Національній поліції зазначили, що докладну інформацію про результати слідчих дій буде оприлюднено пізніше.



Раніше про обшуки у міськраді написав мер Дніпра Борис Філатов.

Нагадаємо, НАБУ та САП шукали корупціонерів в одній із фракцій Верховної Ради.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»