Українська армія контролює Свято-Покровське під Сіверськом: війська РФ кинули додаткові резерви для його захоплення – ЗСУ

Ситуація на Слов'янському напрямку. Фото: карта Генштабу ЗСУ

На Слов'янському напрямку триває оборона села Свято-Покровське Донецької області. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив речник угруповання військ «Схід», майор ЗСУ Григорій Шаповал.



За його словами, для захоплення цього села російські війська зосередили додаткові резерви.



«Ворог намагається інфільтруватися малими групами, використовуючи погодні умови. Ці спроби вчасно виявляються нашими підрозділами, які завдають вогневого ураження по ворожій піхоті. Окупанти зазнають значних втрат. Населений пункт під контролем підрозділів Збройних сил України», – наголосив Шаповал.



Варто зазначити, що у Міноборони РФ ще 26 грудня 2025 року заявили про нібито «захоплення» Свято-Покровського.

Нагадаємо, що російські війська намагаються взяти у напівкільце місто Лиман на Донеччині.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко