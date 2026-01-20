Танкісти ЗСУ показали гнучкий антидроновий захист Т-64БВ

Танк ЗСУ Т-64БВ.

Українські військові продовжують адаптувати бронетехніку до реалій сучасної війни, де ключову роль відіграють безпілотники. У мережі з’явилося відео з незвичним антидроновим захистом танка Т-64БВ, який використовують танкісти 116-ї окремої механізованої бригади, повідомляють «Новини Донбасу».



На оприлюднених кадрах видно, що корпус машини обладнано системою металевих стрижнів, закріплених на пружинчастій основі та приварених безпосередньо до броні. Таке технічне рішення дозволяє зберегти повну функціональність бойової машини — зокрема, башта танка може вільно обертатися без обмежень.

За словами екіпажу, ідея модернізації виникла через зміну характеру бойових дій. Сучасна війна дедалі більше перетворюється на протистояння дронів, а стандартні схеми захисту вже не забезпечують достатнього рівня безпеки для екіпажу.



Спочатку додаткові елементи захисту встановили лише навколо башти. Проте з часом стало очевидно, що цього недостатньо. Українські танкісти доопрацювали конструкцію, посиливши лобову та нижню частини машини, щоб краще захистити механіка-водія — одну з найбільш уразливих позицій у танку.



Військові також звертають увагу на зміну тактики противника. Останнім часом російські війська дедалі частіше застосовують кумулятивні боєприпаси, здатні пробивати до метра бронезахисту. Саме тому решітчасті та багаторівневі конструкції стали необхідністю — вони створюють додаткові перепони, які можуть зірвати або послабити дію боєприпасу ще до контакту з основною бронею.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»