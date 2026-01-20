Війська РФ скинули авіабомби на Дружківку, є постраждалі

Російська армія 20 січня завдала авіаційних ударів по Дружківці Донецької області. Внаслідок атаки поранено мирних жителів. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.
Як зазначається, окупанти скинули на місто шість авіабомб «ФАБ-250» з УМПК.
«Отримали тілесні пошкодження четверо цивільних. У 46-річної жінки та трьох чоловіків віком 47, 48 та 57 років діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення та переломи. Серед постраждалих — подружжя, яке на момент обстрілу їхало в автомобілі», — йдеться у повідомленні.
Постраждалих госпіталізовано.
Крім того, зруйновано приватне домоволодіння та знищено автомобіль.
Раніше ми писали, що за 19 січня російські війська вбили двох мирних жителів Донецької області – жертви зафіксовані у Слов'янську та Костянтинівці.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
