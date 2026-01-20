Азербайджан відправив в Україну гуманітарну допомогу з електрообладнанням на 1 мільйон доларів

Гуманітарний вантаж для України. Фото: Report.az

З Азербайджану в Україну направлено чергову партію гуманітарної допомоги на суму 1 мільйон доларів США. Вантаж з електроустаткуванням було відправлено з території Сумгаїтського технологічного парку.



Як повідомляє місцеве бюро видання «Репортаж», доставку допомоги організувало Міністерство енергетики Азербайджану. Постачання здійснюється в рамках розпорядження президента Ільхама Алієва від 16 січня 2026 року та за офіційним запитом української сторони.



До складу гуманітарного вантажу увійшли 12 низьковольтних панелей, 11 генераторів, 5 трансформаторів, а також близько 27 тисяч метрів кабелів та проводів. Устаткування призначене для підтримки та відновлення систем електропостачання в Україні.



Зазначається, що це не перша подібна допомога. Раніше Азербайджан уже направляв Україні електрообладнання з гуманітарною метою. З урахуванням поточного постачання, загальний обсяг гуманітарної допомоги, наданої Азербайджаном Україні, включаючи підтримку відновлювальних та реконструкційних робіт, вже перевищив 45 мільйонів доларів США.

Нагадаємо, внаслідок масованого обстрілу Києва в ніч на 20 січня без тепла залишилося 5 635 багатоповерхових будинків. Майже 80 відсотків із них — це будинки, в які тепло вдалося повернути після пошкоджень, отриманих 9 січня.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»