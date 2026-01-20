Чорнобильська АЕС залишилася без зовнішнього енергопостачання

Чорнобильська атомна електростанція втратила все зовнішнє електропостачання, крім того, постраждали лінії електропередач в інші АЕС. Про це повідомили у пресслужбі Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).



За словами генерального директора Рафаеля Гроссі, 20 січня вранці кілька українських електропідстанцій постраждали від масштабних воєнних дій. Як відомо, ЧАЕС повністю втратила електропостачання, а також постраждали лінії електропередачі, які ведуть до інших АЕС.



«МАГАТЕ активно стежить за розвитком подій, щоб оцінити їх вплив на ядерну безпеку», — додав Гроссі.



Раніше «Новини Донбасу» писали, що всередині та поблизу укриття СБУ виявила уламки корпусу російського безпілотника з бойовою частиною та серійним номером. За даними слідства, окупанти атакували ЧАЕС дроном-камікадзе «Герань-2» типу «Шахед». Для максимального вогневого ураження ударний безпілотник спорядили фугасною бойовою частиною.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»