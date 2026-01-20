Запорізька область стала транзитним коридором для «шахедів» — Іван Федоров

Фото: Іван Федоров

Окупаційні війська перетворили Запорізьку область на транзитний коридор для дронів-камікадзе «шахед». Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.



За його словами, вже п'ятий день поспіль російські війська продовжують безперервні атаки на Запоріжжя із застосуванням ударних безпілотників. Основними цілями залишаються об'єкти енергетичної системи та цивільна інфраструктура.



Таким чином противник намагається спровокувати масштабні відключення електроенергії та чинити психологічний тиск на мирне населення. Окрім прямих ударів по області окупанти використовують тимчасово окуповані території Запорізької області як майданчик для масових запусків дронів-камікадзе по сусідніх областях.



Йдеться про сотні безпілотників, які прямують далі територією України. Незважаючи на інтенсивність атак, сили протиповітряної оборони демонструють високу ефективність. Завдяки «титанічним зусиллям» українських захисників понад 70% ворожих безпілотників знищуються ще на підліті і не досягають своїх цілей.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 20 січня запустили протикорабельну ракету «Циркон», 18 балістичних ракет Іскандер-М/С-300, 15 крилатих ракет, а також 339 БПЛА, близько 250 з них — шахеди. Основний напрямок удару — Київська область.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»