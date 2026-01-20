Заочну підозру у колабораціонізмі повідомили мешканці окупованого Донецька

Викрито черговий факт колабораційної діяльності на тимчасово окупованій Донеччині. Фото: прокуратура

44-річна мешканка окупованого Донецька заочно отримала підозру за провадження господарської діяльності у взаємодії з РФ та незаконними органами влади на тимчасово окупованій території. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.



«Восени 2023 року жінка отримала довіреність від так званої «регіональної енергопостачальної компанії ДНР» та уклала договір на постачання електроенергії із псевдодержавною установою «ДНР»», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, отримані кошти систематично надходили до бюджету окупаційної адміністрації, фактично фінансуючи злочинний режим на захопленій території.



Санкція частини 4 статті 111-1 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років та з конфіскацією майна.



Раніше ми писали, що Служба безпеки України зібрала доказову базу проти восьми прокремлівських агітаторів, які публічно підтримували збройну агресію РФ проти України та виправдовували військові злочини окупантів.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»