У Петербурзі школярку засудили до колонії за фото РДК

У Санкт-Петербурзі російський суд засудив 17-річну школярку до чотирьох років колонії за звинуваченнями у «виправданні тероризму» та «сприянні терористичній діяльності». Про це повідомляє видання «Новая газета Европа».



Вирок ухвалив Перший Західний окружний військовий суд. Рішення було винесене ще в жовтні минулого року, однак публічно про нього стало відомо лише тепер.

Єва Багрова.

За версією слідства, дівчину звинуватили у «виправданні тероризму» після того, як вона розмістила на шкільному стенді фотографії засновника Російського добровольчого корпусу Дениса Капустіна та бійця РДК Олексія Левкіна.



Під знімками були написи «заслужений герой Росії». Згодом до справи додали ще одне обвинувачення — у «сприянні терористичній діяльності», однак у чому саме воно полягало, офіційно не уточнюється. Про затримання Єви Багрової стало відомо у грудні 2024 року. На той момент вона навчалася у восьмому класі.

Нагадаємо, начальник ГУР МО України Кирило Буданов привітав командира РДК Дениса Капустіна та бійців української військової розвідки, які під час багатоетапної операції ввели в оману спецслужби РФ.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»