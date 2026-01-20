Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
СБУ затримала агента РФ, який готував схрони із вибухівкою для терактів в Україні
20 січня 2026, 16:15

СБУ затримала агента РФ, який готував схрони із вибухівкою для терактів в Україні

СБУ затримала агента ГРУ СБУ затримала агента ГРУ

Служба безпеки України затримала російського агента, який готував схрони з вибухівкою для терактів у Києві, Чернігові, Умані та Одесі. Наразі він перебуває під вартою, якщо його провину доведуть, чоловікові загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

«Завдання ворога виконував 55-річний екс-охоронець із Одещини, який потрапив у поле зору окупантів, коли публікував антиукраїнські коментарі у соцмережах. Після вербування агент отримав від групи координати схронів, з яких отримав заготовки для трьох саморобних вибухових пристроїв на основі пластиду та електродетонаторів, а також дві протипіхотні міни. Отримані зі схованок засоби поразки фігурант споряджав засобами дистанційного підриву та закладав у нові схованки, визначені його куратором із Росії. Здебільшого такі «локації» знаходилися на околицях вищезгаданих міст подалі від житлової забудови», — йдеться у повідомленні.



Згодом інші учасники російської агентури мали забрати зі схованок вибухові засоби та встановити їх під кузови авто військовослужбовців.

Під час обшуку у підозрюваного вилучено саморобні вибухові пристрої разом із комплектуючими.

Служба безпеки України зібрала доказову базу проти восьми прокремлівських агітаторів, які публічно підтримували збройну агресію РФ проти України та виправдовували військові злочини окупантів.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Організації
СБУ
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
14:14
Морпіхи ЗСУ вразили диспетчерську аеродрому у Джанкої
14:02
Черги, фільтрація та повістки: чому виїзд із окупованого Донбасу до Росії залишається небезпечним
21:42
Пушилін заявив, що без світла залишаються 650 тисяч людей в окупованій Донецькій області
16:40
Без світла, води та тепла: фільтрувальні станції у Донецьку знеструмлені
11:59
У Донецьку проблеми з електропостачанням та опаленням: у будинках температура не більше +7
10:20
Окуповані Луганськ та Запорізька область залишаються без електропостачання
09:16
Черешня, «бєсхоз» та заступництво Балицького: як колаборанти в Мелітополі намагалися забрати бізнес громадянина Китаю
20:20
Донецьк атакують дрони, частину районів вже знеструмлено
15:17
На окупованій частині Запорізької області залишилися без світла 213 тисяч абонентів
09:20
Окупанти засудили до ув'язнення 19-річного мешканця Запорізької області
15:35
Сили оборони вразили ППО та склад дронів РФ у Криму та Донецькій області
15:00
Блекаут і проблеми з опаленням: у Маріуполі уражено підстанцію
11:55
В окупованому Донецьку перевіряють гаражі для потреб армії РФ
10:10
Кремль передає ресурси Маріуполя під контроль «Ахмата»
00:47
У ряді окупованих міст зникло світло після атаки дронів
17:02
В окупованих Донецьку та Макіївці скасували водохресні купання
16:50
Сили оборони вразили склад боєприпасів росіян на окупованій Запорізькій області
16:26
В окупованому Харцизьку батьки скаржаться на хаос у школі №24
14:14
У тимчасово окупованій Донецькій області масово скорочують енергетиків
15:28
Російські військові відстрілюють безпритульних тварин в окупованих Сіверськодонецьку та Рубіжному – ОВА
усі новини
22:59
Українські десантники просунулися майже на один кілометр на Покровському напрямку
21:51
У Слов'янську на тролейбусі самотньо катається великий собака: тварина може чекати на свого господаря – ЗМІ
21:26
Стратегічна мета України – вбивати 50 тисяч російських військових на місяць – Федоров
20:33
Українська армія вдарила по російському складу боєприпасів в окупованому Дебальцевому: почалася детонація
19:39
«Шахеди» вдарили по Запоріжжю: у машині згоріла людина, загалом відомо про трьох загиблих
19:13
Українські війська просунулися під Костянтинівкою – ISW
18:53
У Дружківській громаді за останню добу зафіксували наймасштабніші руйнування з початку війни
18:06
У Донецькій області складна ситуація з електроенергією: відключення світла одні з найдовших в Україні
17:41
Вищий антикорупційний суд виніс вирок Януковичу: справу розслідували з 2014 року
17:04
Прифронтова громада Дніпропетровщини приймає ВПО з Донеччини, і страждає від ударів РФ
16:46
Морози знизили пуски «Шахедів»: пауза триває 24 дні
16:15
СБУ затримала агента РФ, який готував схрони із вибухівкою для терактів в Україні
15:51
У Петербурзі школярку засудили до колонії за фото РДК
15:41
Заочну підозру у колабораціонізмі повідомили мешканці окупованого Донецька
15:25
Запорізька область стала транзитним коридором для «шахедів» — Іван Федоров
14:27
Чорнобильська АЕС залишилася без зовнішнього енергопостачання
14:20
Азербайджан відправив в Україну гуманітарну допомогу з електрообладнанням на 1 мільйон доларів
14:14
Морпіхи ЗСУ вразили диспетчерську аеродрому у Джанкої
14:02
Черги, фільтрація та повістки: чому виїзд із окупованого Донбасу до Росії залишається небезпечним
13:46
Війська РФ скинули авіабомби на Дружківку, є постраждалі
усі новини
ВІДЕО
Українські військові на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Українські десантники просунулися майже на один кілометр на Покровському напрямку
20 січня, 22:59
Детонація на складі боєприпасів в окупованому Дебальцевому. Фото: кадр із відео Українська армія вдарила по російському складу боєприпасів в окупованому Дебальцевому: почалася детонація
20 січня, 20:33
Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА «Шахеди» вдарили по Запоріжжю: у машині згоріла людина, загалом відомо про трьох загиблих
20 січня, 19:39
Гуманітарний вантаж для України. Фото: Report.az Азербайджан відправив в Україну гуманітарну допомогу з електрообладнанням на 1 мільйон доларів
20 січня, 14:20
Морпіхи ЗСУ вразили диспетчерську аеродрому у Джанкої Морпіхи ЗСУ вразили диспетчерську аеродрому у Джанкої
20 січня, 14:14
Черги, фільтрація та повістки: чому виїзд із окупованого Донбасу до Росії залишається небезпечним Черги, фільтрація та повістки: чому виїзд із окупованого Донбасу до Росії залишається небезпечним
20 січня, 14:02
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір