СБУ затримала агента РФ, який готував схрони із вибухівкою для терактів в Україні

СБУ затримала агента ГРУ

Служба безпеки України затримала російського агента, який готував схрони з вибухівкою для терактів у Києві, Чернігові, Умані та Одесі. Наразі він перебуває під вартою, якщо його провину доведуть, чоловікові загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомили у прес-службі СБУ.



«Завдання ворога виконував 55-річний екс-охоронець із Одещини, який потрапив у поле зору окупантів, коли публікував антиукраїнські коментарі у соцмережах. Після вербування агент отримав від групи координати схронів, з яких отримав заготовки для трьох саморобних вибухових пристроїв на основі пластиду та електродетонаторів, а також дві протипіхотні міни. Отримані зі схованок засоби поразки фігурант споряджав засобами дистанційного підриву та закладав у нові схованки, визначені його куратором із Росії. Здебільшого такі «локації» знаходилися на околицях вищезгаданих міст подалі від житлової забудови», — йдеться у повідомленні.





Згодом інші учасники російської агентури мали забрати зі схованок вибухові засоби та встановити їх під кузови авто військовослужбовців.



Під час обшуку у підозрюваного вилучено саморобні вибухові пристрої разом із комплектуючими.



Служба безпеки України зібрала доказову базу проти восьми прокремлівських агітаторів, які публічно підтримували збройну агресію РФ проти України та виправдовували військові злочини окупантів.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»