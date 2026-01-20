Морози знизили пуски «Шахедів»: пауза триває 24 дні

«Шахед» пролітає над Дніпром у бік Херсона.

Минуло 24 дні від моменту останніх масових пусків російських ударних дронів типу «Шахед» по території України. Аналітичний канал «Око Гора ✙» проаналізував динаміку запусків БПЛА взимку 2025–2026 років і зіставив її з температурними показниками.



Інфографіка демонструє чітку залежність: із настанням стійких мінусових температур кількість пусків різко скоротилася. Якщо на початку грудня фіксувалися пікові значення у сотні дронів за добу, то в січні подібні масовані хвилі практично зникли.

Після переходу середньої температури в стійкий мінус інтенсивність запусків БПЛА різко знизилася.

Аналітики пов’язують це з впливом морозів. Серед можливих чинників — обмороження корпусів безпілотників, збої в роботі електроніки, а також ускладнення роботи розрахунків на пускових позиціях у холодних погодних умовах.



За наявних виробничих можливостей Росії на рівні близько 200 БПЛА на добу, фактична середня кількість пусків у січні становить приблизно 146 одиниць, що суттєво нижче потенційного максимуму.

24 дні Росія не проводила масштабних пусків ударних безпілотників по Україні.

У ніч на 20 січня РФ атакувала Україну 339 БПЛА, близько 250 з них — «Шахеди». Раніше Естонія представила недорогу ракету для їхнього перехоплення.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»