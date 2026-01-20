Прифронтова громада Дніпропетровщини приймає ВПО з Донеччини, і страждає від ударів РФ

У Миколаївській громаді часто трапляються прильоти. Фото: скриншот

Прифронтові населені пункти Дніпропетровської області страждають від ударів російських безпілотників. Зокрема село Кардаші Миколаївської громади часто потрапляє під російські атаки.



Жителі села Володимир Якуша та його 87-річна мати Любов Никодимівна приїхали на Дніпропетровщину з Катеринівки Донецької області влітку 2025 року. Нині це окупована частина регіону, село перетворилося на руїни.



Миколаївська громада прийняла величезну кількість переселенців у 2022 році, всього зареєстровано 2641 особу. Поки що місцева влада не організовує примусову евакуацію. На початку січня в громаді пошкоджено 249 будинків.







Раніше ми писали, що на початку 2026 року Запорізька обласна військова адміністрація ухвалила рішення про примусову евакуацію сімей з дітьми з прифронтового Кушугума, розташованого приблизно за 15 кілометрів від лінії фронту.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»