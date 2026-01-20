Прифронтова громада Дніпропетровщини приймає ВПО з Донеччини, і страждає від ударів РФ

Прифронтові населені пункти Дніпропетровської області страждають від ударів російських безпілотників. Зокрема село Кардаші Миколаївської громади часто потрапляє під російські атаки.
Жителі села Володимир Якуша та його 87-річна мати Любов Никодимівна приїхали на Дніпропетровщину з Катеринівки Донецької області влітку 2025 року. Нині це окупована частина регіону, село перетворилося на руїни.
Миколаївська громада прийняла величезну кількість переселенців у 2022 році, всього зареєстровано 2641 особу. Поки що місцева влада не організовує примусову евакуацію. На початку січня в громаді пошкоджено 249 будинків.
Раніше ми писали, що на початку 2026 року Запорізька обласна військова адміністрація ухвалила рішення про примусову евакуацію сімей з дітьми з прифронтового Кушугума, розташованого приблизно за 15 кілометрів від лінії фронту.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях