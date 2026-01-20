Вищий антикорупційний суд виніс вирок Януковичу: справу розслідували з 2014 року

Колишній президент України Віктор Янукович. Фото: АПУ

20 січня колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила обвинувальний вирок колишньому президенту України Віктору Януковичу. Про це стало відомо з повідомлення пресслужби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.



У 2007 році Янукович, який на момент скоєння злочину був прем'єр-міністром України, з метою заволодіння державним майном, а саме земельною ділянкою лісового фонду Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства на території Сухолуцької сільської ради Вишгородського району Київської області, ініціював ухвалення низки рішень, що призвели до вибуття з державної власності цієї землі.



Для реалізації злочинної схеми його спільники залучали своїх наближених людей, які зверталися до Київської обласної державної адміністрації із заявами про виділення ним земельних ділянок площею до 1 гектара, а згодом – про зміну їх цільового призначення, що надалі дозволяло безперешкодно передати землю фірмі, підконтрольній колишньому президенту.



В результаті у 2009-2011 роках на цій ділянці збудували готельно-ресторанний комплекс, який використовувався Януковичем для особистих потреб.



Розслідування цих фактів розпочали у 2014 році. До листопада 2019-го справу розслідував Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України. Потім справу передали до САП та Національного антикорупційного бюро України.



Вироком суду експрезидента визнали винним у заволодінні земельною ділянкою лісового фонду на території Сухолуцької сільради площею 17,5 гектара та орієнтовною вартістю понад 22 мільйони гривень, тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України. Йому призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, посади в органах, установах та організаціях, пов'язаних з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконувати такі функції за спеціальним повноваженням на три роки.



Вирок суду набирає законної сили через 30 днів з дня оголошення, якщо він не буде оскаржений в апеляційному порядку.

Нагадаємо, що у квітні 2025 року Подільський районний суд Київ визнав четвертого президента України Віктора Януковича винним у незаконному переправленні людей через державний кордон та підбурюванні до дезертирства та заочно засудив його до 15 років позбавлення волі.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко