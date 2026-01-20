Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
У Донецькій області складна ситуація з електроенергією: відключення світла одні з найдовших в Україні
20 січня 2026, 18:06

Ілюстрація. Фото: «ДТЕК» Ілюстрація. Фото: «ДТЕК»

Триває ліквідація наслідків масованої ракетно-дронової атаки Росії на Україну. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».

У багатьох регіонах України вимушено застосовуються аварійні обмеження споживання, в окремих областях – досить жорсткі.

«Це пояснюється тим, що агресор здійснив комплексний удар, завдавши пошкоджень і об'єктам генерації, і мережам передачі та розподілу електроенергії. Найскладнішою залишається ситуація у Києві та Київській області, у прифронтових Харківській, Сумській та Донецькій областях, а також у Полтавській області. Тривалість вимушених відключень поза графіками у цих регіонах найдовша», – заявили в компанії.

Нагадаємо, що вночі та вранці 20 січня російські окупанти ракетами та безпілотниками масовано атакували Україну.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

