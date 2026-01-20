У Дружківській громаді за останню добу зафіксували наймасштабніші руйнування з початку війни

Наслідки удару по Дружківці. Фото: прокуратура

Дружківська громада на Донеччині з кожним днем ​​зазнає дедалі більшої кількості ударів з боку російських військ. Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.



Так, 19 січня обстріли були особливо інтенсивними та цілеспрямовано велися переважно по житловому сектору.



«Кількість пошкоджених будинків за цей період стала безпрецедентною – таких масштабних руйнувань за добу в громаді ще не фіксувалося. Комунальні служби працюють у посиленому режимі та щодня докладають максимум зусиль для оперативної ліквідації наслідків ворожих ударів. Водночас обсяг пошкоджень надзвичайно великий, фізично охопити всі об'єкти в найкоротший термін надзвичайно складно», – зазначили у МВА.

Нагадаємо, що у Донецькій області складна ситуація з електроенергією, відключення світла одні з найдовших в Україні.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко