Українські війська просунулися під Костянтинівкою – ISW

Ситуація у районі Костянтинівки. Фото: карта ISW

ЗСУ нещодавно просунулися на Костянтинівському напрямку. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 19 січня, свідчать про те, що українська армія нещодавно просунулася у центрі села Іванопілля.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Костянтинівському напрямку за минулу добу російські війська атакували 15 разів.

Нагадаємо, що українська армія контролює село Свято-Покровське під містом Сіверськ Донецької області, війська РФ кинули додаткові резерви для його захоплення.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко