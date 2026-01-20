«Шахеди» вдарили по Запоріжжю: у машині згоріла людина, загалом відомо про трьох загиблих

Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА

Ввечері 20 січня російські війська безпілотниками вдарили по приватному сектору Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.



Зруйновані приватні будинки, загорілися автомобілі. В одній із машин перебувала людина, врятувати її не вдалося. Поранення отримала жінка.



За даними Повітряних сил ЗСУ, місто атакували дрони-камікадзе «Шахед».



Оновлено. Федоров розповів, що кількість загиблих зросла до трьох людей.



Загинули подружжя – 48-річний чоловік та 43-річна жінка – та їхній 57-річний сусід.



Пошкоджені шість приватних будинків, згоріли три авто.

Нагадаємо, що у Дружківській громаді на Донеччині за останню добу зафіксували наймасштабніші руйнування з початку війни.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко