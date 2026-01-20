«Шахеди» вдарили по Запоріжжю: у машині згоріла людина, загалом відомо про трьох загиблих

Ввечері 20 січня російські війська безпілотниками вдарили по приватному сектору Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Зруйновані приватні будинки, загорілися автомобілі. В одній із машин перебувала людина, врятувати її не вдалося. Поранення отримала жінка.
За даними Повітряних сил ЗСУ, місто атакували дрони-камікадзе «Шахед».
Оновлено. Федоров розповів, що кількість загиблих зросла до трьох людей.
Загинули подружжя – 48-річний чоловік та 43-річна жінка – та їхній 57-річний сусід.
Пошкоджені шість приватних будинків, згоріли три авто.
